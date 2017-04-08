تفقد سفير المملكة لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، أمس الأول، القنصلية العامة والملحقية التجارية ومكتب الخطوط الجوية العربية السعودية في إسطنبول.
وأكد السفير خلال لقائه القنصل العام محمد العتيبي والملحق التجاري أنور حصوصة، حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بكل ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين ومتابعة شؤونهم، مشيراً إلى أهمية الملحقيات التابعة للسفارة ودورها في تعزيز العلاقات وتقوية أواصرها بين الشعبين الشقيقين.
والسفير الخريجي يتفقد القنصلية العامة في إسطنبول
تفقد سفير المملكة لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، أمس الأول، القنصلية العامة والملحقية التجارية ومكتب الخطوط الجوية العربية السعودية في إسطنبول.
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