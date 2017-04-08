تكريم الطالبين الصبيح والقلاف لابتكارهما جهاز تنبيه السائق

كرم رجل الأعمال حسين علي الطريفي في منزله بالأحساء، بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية بالأحساء يوسف الطريفي، كلاً من الطالبين أجود الصبيح وحسام القلاف صاحبي اختراع جهاز تنبيه السائق وقت النعاس، والحائزين على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس في العاصمة الماليزية كوالالمبور لعام 2016.

وبدأ الطريفي حديثه بأهمية العلم والحرص على تطوير القدرات الذاتية والمعرفية للفرد، كما أشاد بالطالب الصبيح وزميله القلاف في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الذي يسجل لبلادنا، وقال إنه هدية نقدمها لقائد مسيرة التطوير خادم الحرمين الشريفين، وأمير الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود.

من جانبه تحدث القلاف حول بداية فكرة الاختراع، والتشجيع الذي ناله من أسرته ومعلميه، ومن ثم المشاركة في أولمبياد إبداع في 2016 ونيلهما المركز الخامس، وتأهلهما للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات.

مشيراً إلى أن أمير الشرقية وفور تحقيقهما اللقب بارك لهما الإنجاز ووجه بمتابعة الموضوع من لجنة السلامة المروية والمختصين من اللجنة ومركز البحوث بأرامكو السعودية.

حضر اللقاء رواد مجلس أسرة الطريفي الذي يعقد كل مساء خميس بعد صلاة المغرب، وقدموا شكرهم الحار للأسرة لدعمها المتواصل في شتى المجالات الخيرية والثقافية والاجتماعية والوطنية. بعد ذلك قدم درع شركة الطريفي القابضة للطالبين الموهوبين وتسلم نيابة عن القلاف عبدالله الصبيح. من جهته شكر الناشط الاجتماعي منسق اللقاء عباس المعيوف تبني هذه الفكرة الرائعة التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات المتفوقين في شتى المجالات للتعريف بهم إعلامياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)