تنطلق الأربعاء المقبل في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض فعاليات مؤتمر الاتصالات وتقنية المعلومات التنظيمي، برعاية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويأتي المؤتمر بعنوان (قيادة التحول الرقمي في المنطقة) وبتنظيم من مجلس سامينا للاتصالات، وسيشهد ثلاث جلسات تتناول الشراكات والمساهمات لتطوير الصناعة واستدامة الأعمال للمشغلين، والمنظور العالمي للتحول الرقمي، وواقع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والإطار التنظيمي الحديث، وستنطلق جلسات المؤتمر عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً. ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المؤتمر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.
مؤتمر «قيادة التحول الرقمي».. الأربعاء
تنطلق الأربعاء المقبل في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض فعاليات مؤتمر الاتصالات وتقنية المعلومات التنظيمي، برعاية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
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