المذنب: «لبيه يا وطن» تستهدف تعزيز القيم الوطنية لـ 5 آلاف زائر وزائرة

استهدف شعار « لبيه يا وطن» ضمن حملة أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل «وطننا أمانة» أكثر من 5000 زائر وزائرة وطفل وطفلة للمهرجان المقام في القرية التراثية بمحافظة المذنب طوال الأيام الثمانية الماضية.

وواصل شعار «لبيه يا وطن» تنمية وتعزيز القيم الوطنية عبر مناشط وقيم توعوية تؤكد على الولاء والانتماء للوطن ومقدساته وقيمه الاجتماعية والحضارية لزوار المهرجان، واستهدف البرنامج أكثر من 5 آلاف زائر وزائرة عبر توزيع البروشورات وإقامة المنظومة التوعوية التي يرافقها عدد من الفقرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التسلية، تستهدف جميع فئات المجتمع ضمن أيام المهرجان.

واشتملت المشاركات على عدد من الفقرات، تخللتها عروض مرئية وصور تدعم الهدف من الحملة وتتحدث عن تاريخ المملكة، ولوحة لشعار المهرجان يعبر فيها الطالبات والطلاب عبر الكتابة عن مشاعرهم وحبهم لهذا الوطن العزيز، حيث جاءت هذه المشاركة من منطلق حرص لجنة السياحة في محافظة المذنب على ترسيخ ثقافة حب الوطن والإخلاص له في نفوس النشء وتربيتهم على حب الوطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)