«خيركم» تطلق مؤتمر «الأمن الفكري وبرنامج حصانة»

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جدةالشرق

تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة «خيركم»، في العشرين من شهر رجب الجاري، مؤتمراً إعلامياً بعنوان «الأمن الفكري وبرنامج حصانة».
ويهدف المؤتمر إلى حماية الفكر والأخلاق وترسيخ القيم المرتبطة بالدين والأمن والوطن، بالإضافة إلى تحصين طلاب الحلقات والمعلمين والمشرفين من شبهات الغلاة والمنحرفين وترسيخ المنهج الوسطي المعتدل القائم على الكتاب والسنة والتأكيد على المكانة الشرعية للمملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٥) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)
الشرق  |  جدة
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