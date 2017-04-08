تنظِّم وزارة الصحة غداً، فعاليات الملتقى السادس لمراكز ووحدات الغدد الصماء والسكر والذي يقام تحت شعار «النوع الأول من السكر، لا يمكن علاجه، ولكن يمكن التحكم فيه»، وذلك بمشاركة خبراء من أمريكا وكندا وبريطانيا والدانمارك، بالإضافة إلى بعض المتحدثين المحليين.
وأوضحت «الصحة» أن الملتقى يأتي ضمن جهودها لتعزيز ثقافة التواصل بين العاملين في هذه المراكز والوحدات وتبادل الخبرات فيما بينهم». وأبانت أن الملتقى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مراكز السكر المتخصصة وتطوير قدراتهم مما يعود بالنفع على المرضى، والتأكيد على أهمية دور مراكز ووحدات السكر في السيطرة والتحكم في داء السكري ومساعدة القائمين على المستشفيات لنشر هذا المفهوم بين مقدمي الخدمة الصحية في منشآتهم بجميع مناطق المملكة». وسيناقش الملتقى عدداً من المحاور التي تبحث مستجدات مرض السكري وعلاجه في جميع الأعمار، كما يتضمن لقاءً علمياً للأطباء، وكذلك ورش عمل تدريبية متخصصة وهي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وورشة عمل لاختصاصيي التغذية ومثقفي السكر على مستجدات تقنية العلاج بمضخة الإنسولين وورشة عمل لاختصاصيي القدم السكري. كما سيصاحب الملتقى معرض يشمل عرضاً خاصاً لنشاطات مراكز ووحدات الغدد الصماء والسكر في المناطق.
«الصحة» تطلق الملتقى السادس لمراكز الغدد الصماء والسكري
تنظِّم وزارة الصحة غداً، فعاليات الملتقى السادس لمراكز ووحدات الغدد الصماء والسكر والذي يقام تحت شعار «النوع الأول من السكر، لا يمكن علاجه، ولكن يمكن التحكم فيه»، وذلك بمشاركة خبراء من أمريكا وكندا وبريطانيا والدانمارك، بالإضافة إلى بعض المتحدثين المحليين.
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