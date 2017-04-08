«العيادات السعودية» تتعامل مع 12 ألف حالة داخل «الزعتري»

تعاملت العيادات التخصصية السعودية خلال شهر مارس من عام 2017م في مخيم الزعتري مع 11916 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين من خلال 13 عيادة طبية مختصة، بالإضافة للأقسام المساندة لها.

وأشار المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني، إلى أن الإحصاء الطبي للشهر المنصرم سجل مراجعة 3301 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، كما استقبلت عيادة القلب 320 مراجعاً، والنسائية 841 مراجعاً، فيما تلقى 579 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة الجراحة مع 253 حالة، والعظام 841 حالة، مضيفاً أن عيادة الجلدية تعاملت مع 1148 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعو عيادة الأذنية 819 حالة، أما المطاعيم فاستقبلت 379 طفلاً، قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي «شقيقي صحتك تهمني»، وتعامل قسم المختبر مع 700 حاله تم عمل التحاليل المخبرية اللازمة لهم.

وأوضح المفعلاني أن التميز في الخدمات الصحية المقدمة من العيادات التخصصية السعودية يعود إلى توافر الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة الهادفة لتأمين أعلى سبل الرعاية الصحية والجسمية والنفسية للأشقاء اللاجئين السوريين على أتم وجه.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن العيادات التخصصية السعودية تعد واحداً من أهم الأعمال الإغاثية التي دشنتها الحملة الوطنية السعودية لخدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مع بداية الأزمة السورية، مضيفاً أن العيادات السعودية أخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمراجعيها، حيث عملت على توفير كادر طبي متميز ذي خبرة واسعة في المجال الطبي، بالإضافة للتجهيزات الطبية المتكاملة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)