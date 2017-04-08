الخزيم: المملكة تسعى دائماً لتعزيز العلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية

أكد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أن المملكة، وانطلاقاً من رسالتها السامية ومكانتها الدينية المتميزة، تسعى دائماً لتعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية، ومد جسور التعاون بين أشقائها في جميع الدول الإسلامية، وتحرص على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة الإسلامية ويسيء إلى وسطية الإسلام ومفهومه الواسع والشامل، وكل فكر ضال وغير مستقيم يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم واستقرارهم.

وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأئمة المسلمين في العاصمة البنجلاديشية دكا الذي افتتحته رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة بحضور إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم وأكثر من 50 ألف إمام مسجد: “المملكة وبالتعاون مع الدول الإسلامية الشقيقة تحرص على تحصين الشباب المسلم من محاولات التحريض وردع أي محاولة للعبث بأمن المنطقة واستقرارها، في وقت تُستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي لتكون منابر للمحرضين والمدافعين عن العنف والإرهاب لبعض التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً فكرياً حقيقياً على الجميع، مبينا أن هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واهتمامه بالإسلام والمسلمين”.

من جانبه حث الشيخ عبدالمحسن القاسم على التمسك بالإسلام الصحيح دين الوسطية ودين الرحمة ودين الاعتدال، داعيا الله أن أن يحفظ بلاد المسلمين ويوحد صفوفهم، ويوفق خادم الحرمين الشريفين وجميع ولاة أمور المسلمين لهدى الله والعمل بكتابه وشريعته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٣) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)