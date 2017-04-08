أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة حائل، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الثامن لتعزيز صحة الفم والأسنان 1438، تحت عنوان «الأسنان صحة وجمال» والذي تنظمه إدارة مركز طب الأسنان التخصصي داخل مجمع جراند مول ضمن فعاليات رالي حائل.
وضمت الفعاليات التي دشنها مدير عام الشؤون الصحية بحائل الدكتور فواز الراشد، المعرض التوعوي وأركاناً تخص رعاية الأسنان والغذاء السليم وشاشات عرض تثقيفية ومحاضرات وشرح الطرق السليمة لتنظيف الأسنان، وركناً للأطفال، وركناً توعوياً لمختلف تخصصات طب الأسنان، بالإضافة إلى عيادة الأطفال وعيادة الفحص والاستشارة المجانية اللازمة للمرضى والمراجعين والزوار من طلاب وطالبات المدارس وتطبيق مادة الفلورايد والمادة الوقائية على أسطح أسنان الصغار وتوزيع هدايا للأطفال.
وبين مدير مركز طب الأسنان بصحة حائل الدكتور معزي المنصور، أن الفعاليات التي تستمر أسبوعاً وتستهدف الأطفال من سن 4 إلى 12 عاماً؛ تشمل معرضاً وعيادة متنقلة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من خلال فريق طبي متكامل.
«صحة حائل» تطلق فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان
أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة حائل، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الثامن لتعزيز صحة الفم والأسنان 1438، تحت عنوان «الأسنان صحة وجمال» والذي تنظمه إدارة مركز طب الأسنان التخصصي داخل مجمع جراند مول ضمن فعاليات رالي حائل.
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