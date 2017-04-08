250 طالباً وطالبة من طب «أم القرى» يشاركون في حملة «عنهُ مسؤولاً»

نظمت كلية الطب بجامعة أم القرى، ممثلة في النادي الطلابي الحملة التوعوية أمس «عنهُ مسؤولا» التي تهدف إلى تعزيز صحة الأسرة، بمشاركة نحو 250 طالباً وطالبة من الدفعة الـ 33، وذلك بسوق الضيافة مول بمكة المكرمة وتستمر ليومين.

وبين عميد الكلية الدكتور أنمار ناصر أن تنظيم مثل هذه الحملات، يأتي ضمن برامج الخدمة المجتمعية التي ينظمها النادي الطلابي وتشرف على محتواها كلية الطب، لتقديم البرامج التوعوية في مجالات الطب المختلفة كالنفسية، الأمراض الجلدية، طب النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك طب العيون، مشيراً إلى أن هذه الحملة ساهمت في تصحيح عديد من المفاهيم الخاطئة في المجالات المذكورة، إلى جانب تقديم المعلومات الأساسية التي تهم أفراد الأسرة بشكل عام.

وأوضح أن الحملة تخللها ركن خاص لفحص العيون وفحص الأنف والأذن والحنجرة، تم فيه توجيه بعض الحالات التي تحتاج رعاية متقدمة إلى المستشفيات، كما شملت الحملة ركنا ترفيهيا تثقيفيا للأطفال وركنا للتصوير، مشيراً إلى أن أركان الحملة شهدت إقبالًا كبيراً من المواطنين، مثمناً دعم واهتمام معالي مدير الجامعة الكبير لأنشطة الكلية المختلفة، مشيداً بجهود الطلاب والطالبات المشاركين في الحملة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)