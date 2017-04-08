مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير يفعِّل أسبوع الأصم العربي

انطلقت سلسلة برامج لتفعيل أسبوع الأصم العربي الـ42، تحت عنوان لغة الإشارة وسيلة مهمة للتواصل مع الأصم، وذلك برعاية صندوق الأميرة نوف لدعم المرأة بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، وبالتعاون مع فريق “مبدعون بصمت” لدمج الصم في المجتمع، وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكانت السلسلة عبارة عن مجموعة من البرامج، منها نافذة على التربية الخاصة، وقدمها اختصاصي صعوبات التعلم نايف الصقر، وبرنامج ترفيهي للأطفال “مكعبات الحكايات”، ودورة لغة الإشارة المستوى الأول يقدمها فريق “مبدعون بصمت”، وكذلك دورة “فوتوشوب” للفتيات الصم، وتقدمها مصممة الجرافيك نجلا الكثيري، ومحاضرة مهارات تعديل السلوك لذوي الإعاقة للمدربة “حياة الوادي”، ودورة في لغة الإشارة المستوى الثاني يقدمها فريق “مبدعون بصمت”، ودورة الاضطرابات اللغوية مع اختصاصية التوحد صفاء الغرباوي، وتختتم البرامج بدورة بلغة الإشارة المستوى الثالث ويقدمها فريق “مبدعون بصمت”.

وقدمت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير فايزة العومي، شكرها لفريق “مبدعون بصمت” على جهودهم الرائعة في البرامج المقدمة وأهميتها، وقالت: ليس بالضرورة وجود أصم لديك في المنزل أو قريب حتى تتعلم لغة الإشارة، فالأصم جزء من كيان هذا المجتمع، وعلينا أن نتعلم كيفية التخاطب معهم حتى نتكاتف لبناء هذا المجتمع.

ولفتت إلى أن البرنامج مستمر من يوم الأحد حتى الخميس من الأسبوع الجاري، وهو مفتوح للجميع. وقدمت شكرها لمديرة صندوق الأميرة نوف لدعم المرأة مديحة السوداي، على دعمها المتواصل لمثل هذه البرامج وغيرها التي تسعى فيها لدعم المرأة وتوعيتها، والتي تعتبر هي القلب النابض في حياة البشرية والارتقاء بالمجتمع. كما توجهت بالشكر لقسم الخدمة الاجتماعية على مبادراته في الفعالية وجميع الجمعيات المشاركة ومنها جمعية “تراحم”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)