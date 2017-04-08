3 حالات تقهر «كورونا».. ولا إصابات ووفيات جديدة

تعافت أمس ثلاث حالات من الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيما لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة أو وفيات، كما ظهر في موقع وزارة الصحة.

وبحسب مركز القيادة والتحكم بالوزارة، فقد كانت الحالات على النحو التالي: الحالة الأولى لمقيم (40 سنة) من حفر الباطن ويعمل في القطاع الصحي، ولم يكن مصاباً بأمراض مزمنة. أما الحالتان الأخريان فهما لمواطنتين (93 سنة و 17 سنة) من بريدة والزلفي.

وكانت الوزارة رصدت إصابة مواطن من الرياض (62 سنة) أمس الأول، ويعاني من أعراض مرضية، ووضعه الصحي حرج، فيما صنفت حالة العدوى بالمخالطة غير المباشرة للإبل.

وبهذه الأرقام فقد بلغ عدد المصابين منذ شوال 1433هـ، 1541 حالة، إضافة إلى 38 حالة بدون أعراض، وبقيت 5 حالات تحت العلاج، فيما توفيت 659 حالة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)