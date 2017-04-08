42 لوحة تشكيلية تجذب جمهور «نبق وحبق»

تضمّن معرض الفنون التشكيلية الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان «نبق وحبق» السياحي الأول بمنطقة الديسة، 42 لوحة فنية مشاركة لعدد من الفنانين والفنانات، حيث لاقت إعجاباً كبيراً من الزوار وعشاق لغة الألوان.

وأشاد محافظ ضباء مساعد بن نايف السديري، ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ناصر بن أحمد الخريصي، بالمعرض والقائمين عليه الذين كان لهم الدور الكبير في تنظيم المعرض واستقطاب الفنانين المبدعين والموهوبين بالرسم المباشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)