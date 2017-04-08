أعلن ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة القِدِيّة جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلو متراً مربعاً، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.
وقال ولي ولي العهد إن المشروع الرائد والأكثر طموحاً في المملكة يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى دعم (رؤية المملكة 2030) بابتكار استثمارات نوعية ومتميّزة داخل المملكة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وكشف عن أن الصندوق هو المستثمر الرئيس في المشروع، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، مما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي مهم في جذب الاستثمارات الخارجية. ورأى أن المشروع، المقرر وضع حجر الأساس له بداية العام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022م سيحدث نقلة نوعية في المملكة، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها الحكيمة الهادفة إلى تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض لتصبح واحدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.
وأكد أن المشروع يمثل دعماً قوياً وحافزاً مهماً لجذب الزائرين بوصفه عاصمة المغامرات المستقبلية، وسيصبح خيارهم الأول والوجهة المفضلة، لتقديمه عديداً من الأنشطة النوعية التي تم اختيارها بعناية فائقة، وصممت بأحدث المواصفات العالمية المتطورة لتحقيق حياة صحية وعامرة، وإضفاء مزيد من الترفيه والبهجة والمرح. ومن المتوقع أن يضم المشروع مدينة (Six Flags ) الترفيهية كأحد عناصر الجذب الرئيسة في المشروع.
وتوقَّع الأمير محمد بن سلمان أن يحقق المشروع منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة، للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورُقي، بوصفه أفضل الوجهات الترفيهية المهمة التي تقدم خيارات متنوعة تجذب العائلات والأصدقاء للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات.
على مساحة 334 كيلواً متراً مربعاً غرب الرياض
ولي ولي العهد يطلق أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة
أعلن ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة القِدِيّة جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلو متراً مربعاً، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.
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عمار يا بلدي عمار،، عَمار بملكنا سلمان ملك الحزم ،، وولي عهده الأمين قاهر الأرهاب والأرهبيين ومدمّرهم،،. وولي ولي عهده وزير الدفاع راعي المبادرات الوطنيه العملاقه للوطن والمواطنين وبتوجيه من ملك الحزم والعزم والحسم رعاه الله واطال في عمره وراعي كل ما من شأنه إعلاء شأن وطنّا المملكه العربيه السعوديه حفظها الله من كل سوء واي مكروه وادام علينا نعمة الخير والأمن والأمان،، مشروع بهذه العظمه وهذا الحجم الغير مسبوق مدينه ثقافيّه ورياضيه، وترفيهيّ نوعيه بمساحة بمساحه قدرها ٣٣٤كم مربّع غرب عاصمتنا الرياض مشروع حتي في العالم الغني المتقدم المعروف لا يوجد ،، فعمار يا بلادي عمار والحمد لله رب العالمين عدد ماقلها كل مصلّي منذ بدأ الأسلام السمح الحنيف وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .