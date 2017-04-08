إيقاف شخصين على خلفية حادثة دهس ستوكهولم

أوقفت السلطات السويدية، اليوم، رجلين يشتبه في تورطهما في عملية الدهس بواسطة شاحنة في شارع مكتظ بالناس وسط العاصمة ستوكهولم يوم أمس الجمعة.

وأفادت متحدثة باسم النيابة العامة السويدية، أنه تم توقيف الرجل الأول “بشبهة ارتكاب جريمة قتل ذات طابع إرهابي”، دون أن توضح عما إذا كان الرجل هو سائق الشاحنة أم لا.

أو أن له علاقة بالشخص الآخر الذي أعلنت أجهزة الشرطة توقيفه في مدينة “ميرستا” الصغيرة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم عقب الهجوم لتطابق صفاته مع صورة نشرت للمشتبه به.

وأوضحت المتحدثة أن التحقيقات جارية مع الشخصين الموقوفين لمعرفة مدى علاقتهما بالحادثة.

وكانت شاحنة ثقيلة قد اندفعت يوم أمس باتجاه المارة في الشارع التجاري الأكثر ازدحاما في وسط مدينة ستوكهولم ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.