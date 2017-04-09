أغلب الإدارات الحكومية خاصة الخدمية وعلى وجه الخصوص الأقسام الهندسية بها لا تفيق وتعود إلى رشدها إلا بعد أن تحل كارثة أو تقع مأساة ثم تقوم من مرقدها تدعو إلى ضرورة العمل على مواجهة ما يمكن أن يقع مستقبلاً وتجتمع اللجان على أعلى المستويات وتُعطى مهلة محددة لدراسة المواضيع التي أمامها وتخرج بتوصيات وسن قوانين مناسبة للعرض على صاحب القرار لإقرارها في أقرب وقت – طبعاً لايقل عن سنة كاملة – وفى هذا الزحام من الانفعالات والحماس تضيع كثير من الحقائق وتخرج التوصيات لاتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لمواجهة هذه الكوارث وما تلبث أن تهدأ النفوس وتسترخي الأعصاب وتتوقف الاهتمامات لتنتقل إلى مجال آخر وأهم يراه بعض في مشكلات الكرة والتأهل للمونديال أو صراع الديكة بين اختلاف مثقفينا حول معضلة إقامة فعاليات مزايين الأبل أو في أزمة ندرة المسلسلات رغم قرب شهر رمضان!. أما ما يبنى وينشأ على هذه الأرض من تشييد وبناء فهي أمور لا تلقى عليها الأضواء ولا تلقى الاهتمام من مجتمعنا إلا عندما يفجعنا وزير الإسكان ببعض التغيرات على الاستحقاقات بالقروض وترجع الاهتمامات مرة أخرى وكأن الدرس لا يستوعب إلا إذا تكررت كارثة لتصبح ظاهرة.

والمشكلة هنا ليست في سن القوانين ـ وما أكثرها ـ ولكن من وجهة نظري في عوائق ممارسة مهنة الهندسة تعليما وتطبيقا. فلم يعد للعمل الفني والهندسي قيمة علمية في نظر الأجهزة الحكومية – هل يوجد القسم الهندسي بالواجهة أم في مناطق منزوية بهذه الإدارات – ولكن العمل الهندسي أصبح تبعاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مستوى توريد المواشي والدواجن وتوريد أدوات النظافة، حتى إن بعض الجهات الرسمية تدعو المكاتب الاستشارية لتوريد نتاجها الهندسي على نفس الاستمارة الخاصة بتوفير اللحم والخضار- والسماد في بعض إدارات الزراعة- فهذا النظام ساعد من جهة على الهبوط بالمهنة حتى فقدت أصولها الفنية والعلمية والهندسية ومن جهة أخرى وهي لب مقالة اليوم، فالمهندسون هم من أرخصوا مهنتهم لأنهم يقدمون أعمالهم بأبخس الأسعار وأقل الرسومات والمواصفات لأنها لا تدوم طويلاً نتائجها – الرخيص رخيص ولن يُرى لمداه بصيص -لذا المشكلة من جذورها هي طموحاتنا أكبر من قدراتنا وتطلعاتنا أبعد من مدى أنظارنا فنحن لا نرى إلا اليوم، أما الغد وبعد الغد فليس في منطقتنا خلاف لأمر الإسلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً، ولا بمنطق «أحينى اليوم وأمتنى غداً».

فمجال التشديد على ممارسة مهنة الهندسة يحتاج إلى هزة شديدة وصحوة قوية حتى نرى فيها موقفنا منها وتنظيمها، فلا بد أن تواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة، وهى تهتم بتدريب المهندس قبل تخرجه وبعد تخرجه حتى يصبح قادرا على إدراك أهمية العمل الهندسي بكل جزئياته وتخصصاته وتمده بعد ذلك بكل حديث في صناعة التشييد وتكنولوجيا البناء.

هذه دعوة إلى كل مهندس ليجد له بعداً مع رؤية المملكة 2030م.. فلنبدأ من اليوم.