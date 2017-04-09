مداولات
المعروض النقدي والإنفاق الثابت
كثيرا ما يطرح التساؤل التالي: هل كلما زادت النقود كان هذا أفضل؟
الجواب: هذا غير صحيح.. فإغراق بلد ما بالنقود «المعروض النقدي» فجأة قد يؤدي إلى تضخم مفرط. هذا وإن مستوى المعيشة لا يرتفع إذا أضاف الجميع ثلاثة أصفار إلى رواتبهم، بل إن الثروة تقاس بقدرتها على شراء السلع والخدمات.
وأفضل مثال على حالات التضخم هذه هو تجربة جمهورية فايمار الألمانية (أول تجربة ديمقراطية ألمانية). عملت طابعات النقود هناك من عام 1921 إلى عام 1924 بأقصى سرعتها، حتى بلغ المعروض النقدي قمم الجبال؛ فتضاعف بنسبة تفوق 25 تريليون بالمائة. كانت النتيجة ارتفاع مؤشر الأسعار في عام ونصف العام من 1 إلى 200 مليون نقطة وانهيار المارك الألماني وقد أثرت هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة بشكل خاص على الطبقات الوسطى؛ الكل كان مليارديراً ، لكن الكل كان يتضور جوعاً.
وعليه فإن حجم المعروض النقدي يكون جيدا، عندما يكون كافيا لشراء السلع دون ارتفاع الأسعار. ولتحديد المبلغ الذي يجب أن يكون متداولا ليحقق استقرار الأسعار علينا أن نحدد سرعة إنفاق الأفراد للمال الذي يتلقونه وكم شهراً يترك الأفراد أموالهم «تحت وسادتهم» قبل أن ينفقوها «سرعة تداول النقود».
فمثلا: إن كان إجمالي الناتج المحلي يساوي 3 مليارات ريال والمعروض النقدي يساوي 1.5مليار ريال، فيجب أن تساوي سرعة تداول النقود كدخل 2، بمعنى أن الأفراد يدخرون ما يساوي دخل ستة أشهر.
فالفرد الذي يتلقى راتبه في آخر أيام الشهر لا يصوم أو يترك نفسه ليتضور جوعا طيلة الشهر، بل يحافظ على مستوى «الإنفاق الثابت» لأنه يتوقع المال على المدى الطويل.
هذا ويتوقف «الإنفاق الثابت» على عوامل تظل ثابتة على المدى الطويل كالصحة والتعليم والدخل الذي يتوقعه الفرد. كذلك فإنه لا يتم الحياد عن «الإنفاق الثابت» إلا عندما تتبدل التوقعات المستقبلية بشكل كبير ومهم؛ فالأفراد لن يغيروا مستوى إنفاقهم بسبب شهر أو عام، بل قد يلجأون إلى مدخراتهم عن السنوات السابقة.
المال نعمه ربانيه اذا صبت في وجهه شرعيه فمثلا بالعمل تستحق عليه اجره قد يكون هذه الاجره مال يتفق عليه بحيث لا يبخس حق كل الآخر والذي يقدر العمل وأجرة المال العقلاء الذين لا يريدون الى ضرر لا الى العامل ولا الى الى رب العمل أو الى المال نفسه كتلفه أو ضياعه أو عدم وصوله إلى العامل أو تحايل على المال كتزويره أو فقد قيمته.
وقس على ذلك في السلع في حاجياتنا ومشترياتنا سواء كانت السلعه صغيره او كبيره فالمال ممكن أن ينفع صاحبه وممكن أن يضر بصاحبه فالمال ماهو الا وسيله يتم الحصول عليها لأجل حاجه يراد أن ينتفع بها فالتقنين مطلوب في خلق مال يتناسب مع متطلبات الانفاق بطريق معقول مع المخلوقات الاخرى يراد الانتفاع بها عن طريق مشروع بحيث ايضا لايتعب صاحب المال ولا يتعب المال نفسه ولا السلع الاخرى والادخار مطلوب لحاجه هو يريد أن يقتنيها لا أن يدخر المال لا يعلم اين يضعه لوجهه مجهوله فلا ينتفع به في النهايه بل يصبح وبال عليه لا يجد له منفعه يستفاد منها.
محمدبن عبدالعظيم.