لقي 4 مصرعهم صباح أمس إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق «الرين – بيشة» (بعد مركز الرين التابع لمنطقة الرياض ، بحوالي «40 « كيلومتراً باتجاه بيشه – الجنوب).
وقال شهود عيان لـ «الشرق» إن الحادث أدى إلى 4 وفيات تم نقلهم بواسطة أحد المواطنين الموجودين أثناء الحادث.
من جهته: أوضح لـ «الشرق» المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة الرياض «عبدالله المريبض» أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع حادث بين مركبتين نتج عنه «تصادم وانقلاب» لهما، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين بعد تلقي البلاغ مباشرة للموقع، وكانت الحصيلة مع الفرقة الأولى «4» حالات وفاة في موقع الحادث.
ودعا «المريبض» بالرحمة لمن فقدوا في هذا الحادث الأليم، وتمنى من عموم المسافرين على هذا الطريق وغيره التأني وعدم السرعة والعمل بكل متطلبات السلامة.
حادث تصادم يصرع 4 أشخاص على طريق «الرين – بيشة»
لقي 4 مصرعهم صباح أمس إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق «الرين – بيشة» (بعد مركز الرين التابع لمنطقة الرياض ، بحوالي «40 « كيلومتراً باتجاه بيشه – الجنوب).
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