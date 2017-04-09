تطبيق الدوام الصيفي في الجوف والحدود الشمالية

تستأنف الدراسة اليوم الأحد في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمنطقة الجوف والحدود الشمالية بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف عبدالعزيز النبط أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7 صباحاً في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7.15 صباحاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)