نجران: زراعة 595 نخلة و570 شجرة في طريق الملك عبدالله وشارع الأمير سلطان

قامت أمانة منطقة نجران بتشجير وزراعة وتمديد شبكات ري بطريق الملك عبدالله وشارع الأمير سلطان بمدينة نجران.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عبارة عن تمديد شبكات ري لطريق الملك عبدالله بطول 10595 متراً، وشارع الأمير سلطان بطول 2627 متراً، إضافة إلى زراعة 595 نخلة و 570 شجرة و 17520 شجيرة تم تجهيزها بشبكات ري، وإنشاء عدد من الخزانات الأرضية لري المشروعين.

وأكد المهندس آل حرفش، حرص الأمانة على التوسع في زيادة الرقعة الخضراء في الأحياء والشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)