قامت أمانة منطقة نجران بتشجير وزراعة وتمديد شبكات ري بطريق الملك عبدالله وشارع الأمير سلطان بمدينة نجران.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عبارة عن تمديد شبكات ري لطريق الملك عبدالله بطول 10595 متراً، وشارع الأمير سلطان بطول 2627 متراً، إضافة إلى زراعة 595 نخلة و 570 شجرة و 17520 شجيرة تم تجهيزها بشبكات ري، وإنشاء عدد من الخزانات الأرضية لري المشروعين.
وأكد المهندس آل حرفش، حرص الأمانة على التوسع في زيادة الرقعة الخضراء في الأحياء والشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات.
نجران: زراعة 595 نخلة و570 شجرة في طريق الملك عبدالله وشارع الأمير سلطان
قامت أمانة منطقة نجران بتشجير وزراعة وتمديد شبكات ري بطريق الملك عبدالله وشارع الأمير سلطان بمدينة نجران.
-
-
ولي ولي العهد يطلق أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية…
-
-
-
روائح مزعجة تقود الشرطة إلى كشف مصنع خمور داخل منزل في الدمام
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
خادم الحرمين لترامب: العملية العسكرية ضد النظام السوري قرار شجاع ويصب في مصلحة…
-
-
-
الرويلي يزور مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل
-
-
نجران: زراعة 595 نخلة و570 شجرة في طريق الملك عبدالله وشارع الأمير سلطان
-
وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس وأعضاء حركة الدفاع عن الحرمين
-
-
-
Profile