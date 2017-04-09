وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس وأعضاء حركة الدفاع عن الحرمين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ في مقر إقامته بمدينة بيشاور، رئيس وأعضاء حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين، يتقدمهم نائب المشرف العام على الحركة الشيخ عبدالغفور حيدري، والرئيس التنفيذي للحركة الشيخ علي أبو تراب، والأمين العام للحركة الشيخ فضل الرحمن، والنائب الأول لرئيس الحركة الشيخ ليافت بلوج، والنائب الثاني للرئيس الشيخ أويس أحمد شاه نوارني، ونائب الأمين العام الشيخ حامد الحق بن مولانا سميع الحق، ومسؤول العلاقات عتيق الرحمن شاه كاشميري، والناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي في الحركة الدكتور حافظ سجاد قمر.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مسيرة هذه الحركة المباركة ووسائل دعمها وتطويرها لما فيه تحقيق أهدافها السامية لخدمة الحرمين الشريفين، والدفاع عنها والتصدي لأية مخاطر تستهدف الأمة الإسلامية في عقيدتها الصحيحة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة. من جانبهم، أوضح قادة الحركة أن من أبرز أهداف الحركة الدفاع عن الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإبراز الدور القيادي للمملكة ووقفاتها الإنسانية مع الشعوب العربية والإسلامية، والتنديد بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية في الدول العربية والإسلامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٣) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)