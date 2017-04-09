تداعيات
علي الزامل
احذروا (التبشير) بتداعي القيم
قبل أسابيع توج معجم أكسفورد البريطاني كلمة جديدة بلقب (كلمة العام 2016) الكلمة هي (ما بعد الحقيقة – truth post) عرفها بأنها «الحالة التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيراً في تشكيل الرأي العام من استثارة العواطف والمعتقدات الشخصية». ولإيضاح المفهوم نقول: إن الرغبات والنزوات والغرائز هي المحرك الأساس والمطلب المراد إشباعه حتى لو كان على حساب القيم.. بقطع النظر إن كان هذا المعطى موجهاً لأمتنا الإسلامية أو العربية تحديداً بقصد إيهامنا بأن المبادئ والقيم السامية والأخلاقيات غير ذات جدوى ولم تعد السبيل والمبتغى وبكلام آخر: يجب التخلي عنها أو التخفف من الاعتقاد بها والتعويل عليها، أكرر حتى لو كنا غير مقصودين بهذه الغزوة الفكرية (المبطنة باحترافية) وإن كنت أزعم أن وراء الأكمة ما وراءها! عموماً لنتدارك الأمر ونتحرز ملياً فهذا التبشير جد خطير، فهو يعني من جملة ما يعني مفارقة القيم والتحرر من الأخلاقيات وترجيح المصالح الشخصية، وأن تكون المصلحة الشخصية هي الجادة والهدف الأسمى لحيازة الإشباع والرضا وبمقتضى هذا المنحى أو المخطط الممنهج إن شئنا الدقة يتسربل الفساد الإداري في منظومات العمل بوصفه آفة الأوطان، وشيئاً فشيئاً يضمحل الإخلاص وتتبلد الهمم وتذوي المثل وتتكسر المبادئ فيتقهقر الولاء ونحسب أنه المراد من هذا التبشير (الجهنمي) بطبيعة الحال الشباب هم المستهدفون بالدرجة الأولى فلنعمل جميعاً للتصدي وبقوة لهذا المخطط أو لنقل الحرب الموجهة ولا أقل من تحصين شبابنا وإعادة حقنهم بمصل التمسك بقيم مجتمعنا وأخلاقياته المستلهمة من ديننا الإسلامي.. كلنا معني بهذا الدور بدءا من وسائل الإعلام مروراً بالأسرة وليس انتهاءً بالمؤسسات التعليمية، فلنبدأ ولا مجال للتأخير أو التقاعس، فالخطر قادم لا محالة.
قول على قول
يا دكتور عمت صباحاً دع دع معجم اومسفورد يبل ويشرب ماء ما جاء به مما تفضّلت بعدين تبشير مين ولمين تقول للشباب العربي والأسلامي تبي اكثر مما هم فيه من حصن متين ولا جدار الصين العظيم فالشباب الأسلامي سبته الجناعه الأرهابيه المتدثره بالأسلام منذ عشرات السنوات وعملت له غسيل مخ واعصاب وقلب وقالب القاعده وما ادراك ما القاعده واخيراً داعش واخواتها ليس في العراق والشّام فقط بل علي مستوى العالم الأسلامي وغير الأسلامي هاؤلاء هم من يراد ان ننقذ ما يمكن إنقاذه بقولك العمل جميعاً للتصدّي بتحصين شبابنا ولكن لا يوجد هناك مصل معين او ترياق يمكن وحقن الشباب به يا دكتور/علي الزامل بل هناك عمل جماعي متكامل علمي مدروس وما يهمنا هو شباب بلادنا كيف يوجّهون للعمل سوياً للأنخرط في ورشة رؤية ٢٠٣٠ المباركه والعمل علي تحقيق اهدافها وطموحاتها وها هي بداية الخير قطره نعم قطره ولكن كبيره جداص الا وهي ما اقدم بتقديمها الأمير الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمبر محمد بن سلمان حفظه الله بوضع حجر الأساس لمدينج المستقبل المحلّي والعالمي علي مساحة ٣٣٤ كم إنّها المدينه الثقافيهه التعليميه الترفيهيّه الرياضيه، فالعجله بدأت تدور وعلينا جميعا العمل معاً لتحقيق اهدافها الرّاقيه الطموحه لسعاده وارتقاء الأنسان السعودي،،
آخر الكلام :
دوره حول العالم تبدأ بخطوه…
ياسلااااااام . روعة والله .. واجمل مافيه هذه الانتباهة لكل محاولات الغرب فى طمس هويتنا والهاءنا عن مبادئنا فهم يدركون أن قيمتها فى قيمنا .. شكرا لك .. ليتنا ننتبه