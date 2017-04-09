نفذت بلدية محافظة الجبيل ممثلة بإدارة التشغيل والصيانة، أعمال السفلتة بشارع الأثير في حي الجوهرة وذلك ضمن مشروع صيانة الشوارع بالمحافظة. وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أن هناك أعمال سفلتة لعدد من الشوارع في الأحياء عن طريق إدارة التشغيل والصيانة، إضافة إلى أعمال تسوية لأراضي الفضاء وتنظيفها من الحشائش المسببة لانتشار البعوض إلى جانب أعمال رش المستنقعات والحاويات من قبل قسم النظافة. ودعا المهندس الدويش جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيراً إلى أن بلدية محافظة الجبيل طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة.
«بلدية الجبيل» تجري صيانة لشوارع الأحياء
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٥) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)
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