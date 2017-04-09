25 ألف زائر لـ «الوعد رأس تنورة»

اختتم مهرجان الوعد رأس تنورة، فعالياته مساء أمس السبت في كورنيش محافظة رأس تنورة.

وشهد المهرجان عدداً من الفعاليات تضمنت مسابقات ترفيهية للأطفال وألعاباً متنوعة للزوار على مسرح الفعاليات التي احتضنت طوال فترة الإجازة مثل هذه المسابقات بشكل يومي حيث تجاوز عدد الزوار 25 ألف زائر خلال فترة الفعاليات.

يشار إلى أن مهرجان الوعد رأس تنورة نظم عدداً من البرامج والفعاليات طيلة فترة إقامته، واشتملت على عديد من الفعاليات المتنوعة بالإضافة إلى المعارض المصاحبة ومن بينها ركن حرس الحدود والأسر المنتجة والفعاليات اليومية كالقرية الشعبية والعروض الحية، كما تميز مهرجان الوعد رأس تنورة بتخصيص مقر مخصص للعوائل يشتمل على عديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالعوائل، وكذلك برامج وخيمة للطفل، كما تم تخصيص قسم للشباب احتوى على عديد من الفعاليات الشبابية ومن بينها دوري كرة القدم والبلياردو والبلايستيشن.

وكان إقبال الجمهور متزايداً في السوق التجاري والممشى المضيء، حيث تنوع السوق التجاري بمختلف المجالات التجارية من طعام وشراب وقدم الزوار كلمات الشكر والامتنان على وجود إضافات لم يسبق أن وجدت في رأس تنورة مثل خيمة الفنون وعربات الطعام المتنقلة والممر المضيء.

وأوضح رئيس المهرجان عبدالله هادي بالحارث أن مهرجان رأس تنورة السياحي يسعى خلال نسخته الثالثة إلى استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والسائحين، خاصة أنه يتزامن مع الإجازة، حيث من المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية أعداداً كثيرة من زوار المنطقة من الداخل والخارج.

وبين بالحارث أن مهرجان الوعد رأس تنورة سجل حضوراً مبهراً جاوز 25 ألف زائر وحظي برعاية من أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من محافظ رأس تنورة.

وأضاف أن محافظة رأس تنورة سوف تطلق مهرجان ليالي رمضان وسوف يعلن عنه في القريب العاجل، وسوف تكون محافظة رأس تنورة حاضرة في كافة المناشط السياحية التي تخدم المحافظة وأهلها وزوارها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)