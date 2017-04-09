مسؤول كندي يشيد «بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة»

أكد رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري، أهمية العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إغاثة الشعوب والمنكوبين، متمنيًا دوام التعاون المستمر بين المملكة وكندا. وأعرب في خطاب تلقاه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن تقديره له وللمسؤولين بالمركز على العرض التقديمي المفصل لنشاطات وأعمال المركز، الذي أتاح فهمًا عميقًا لأهمية العمل الذي يقوم به المركز في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الكندي: كان من المفيد لي معرفة مزيد عن عملكم وزملائكم، عقب لقائكم في أوتاوا العام الماضي، وتسنى لي الآن في هذه الزيارة معرفة مزيد عن عملكم عن قرب»، معربا عن تطلعه إلى تواصل العلاقات الثنائية بين كندا والمملكة بمزيد من النمو في الأعوام المقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٢) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)