«البلديات» تصدر 20 ألف رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات 20809 رخص إنشائية ومهنية إلكترونياً، عن طريق موقع البوابة الوطنية للمجتمع البلدي “بلدي” على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، شملت 9829 رخصة إنشائية، و10980 رخصة مهنية.

وجاءت أمانة منطقة المدينة المنورة في المرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الإلكترونية، وذلك بعدد 3267 رخصة منها 1807 رخص مهنية و1460 رخصة إنشائية، تلتها أمانة العاصمة المقدسة بـ2651 رخصة منها 1535 رخصة مهنية و1116 رخصة إنشائية، فيما جاءت أمانة منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثالثة بإصدار 2244 رخصة إلكترونية، منها 1604 رخص مهنية و640 رخصة إنشائية، ثم أمانة منطقة حائل بإصدار 2040 رخصة إلكترونية شملت 1248 رخصة مهنية و792 رخصة إنشائية، فالمنطقة الشرقية بإجمالي 1777 رخصة مهنية وإنشائية تم إصدارها خلال الفترة الماضية وحتى 2 رجب 1438هـ.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات تأتي في إطار سعيها إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل، تمشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات إلكترونياً، تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات.

وأشارت إلى أن نظام “بلدي” الإلكتروني يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، كما تهدف البوابة إلى إنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٣) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)