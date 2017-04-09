سيهات: «نعمات» يحث زائري «الوفاء» على التبرع بالأعضاء

جذب ركن لجنة التبرع بالأعضاء التابعة لجمعية سيهات الخيرية “نعمات” الزائرين لمهرجان الوفاء الذي تنظمه الجمعية في إحدى ساحات بلدة سيهات خلال إجازة منتصف الربيع.

وشهد الركن وجود عدد من الزائرين الذين استمعوا إلى شرح مفصل عن أهمية التبرع وعدم وجود مضاعفات صحية بعد عملية التبرع، بجانب التعريف الصحيح بالممارسات الصحية للمحافظة على الكلى وإبعادها عن القصور والفشل.

وأوضحت مسؤولة الركن بدور آل يوسف أن الهدف من المشاركة هو الوجود بالقرب من الناس وحثهم على ثقافة التبرع من خلال خيمة تم تجهيزها بالأدوات الصحية والتثقيفية بغرض تعريف زائري المهرجان بالحملة.

وأوضحت آل يوسف أن القائمين على الركن شهدوا إقبال الزائرين الذين أرادوا الاطلاع عن قرب ومعرفة أهداف الحملة كما استمعوا إلى شرح مفصل عن بعض قصص المتبرعين السابقين، والآثار الإيجابية المترتبة على إنقاذ حياة مصاب الفشل الكلوي دون حدوث أي مضاعفات جانبية.

فيما أشار مسؤول الحملة الدكتور نايف الدبيس إلى أن الحملة مستمرة، حتى يصبح التبرع بالأعضاء ثقافة يؤمن بها كافة أفراد المجتمع، صغيرهم وكبيرهم، مضيفاً أن 16 ألف مصاب بالفشل الكلوي يستحقون وقفة جادة لإنقاذهم من المرض الذي يعطل حياتهم وحياة أسر بأكملها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠٤-٢٠١٧)