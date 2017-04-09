مقتل انتحاري قبل تفجير نفسه في حاجز أمني بعدن

أحبطت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن عملية تفجير كان يخطط لتنفيذها انتحاري في أحد حواجز التفتيش في المدينة.
وأكد المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن، النقيب عبد الرحمن النقيب، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة، قتلت انتحارياً كان يرتدي لباساً عسكريًا وحزامًا ناسفًا قبل وصوله إلى حاجز أمني.
وقال النقيب في تصريح له اليوم إن إدارة الأمن في عدن حصلت على معلومات دقيقة مكنت شرطة مكافحة الإرهاب من تتبع ورصد تحركات الإنتحاري، مضيفا أن الشرطة أطلقت الرصاص على الإنتحاري قبل وصوله إلى حاجز التفتيش.
وأضاف أن : “خبراء المتفجرات قاموا لاحقا بإبطال مفعول الحزام الناسف الذي كان يرتديه الانتحاري، لافتاً الانتباه في موضوع آخر أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن نجحت في تفكيك عبوة ناسفة زرعت بالقرب من منشأة حجيف النفطية الخميس الماضي”.
Profile