مقتل انتحاري قبل تفجير نفسه في حاجز أمني بعدن

أحبطت وحدة مكافحة ‏الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن عملية تفجير كان يخطط لتنفيذها ‏انتحاري في أحد حواجز التفتيش في المدينة.‏

وأكد المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن، النقيب عبد الرحمن النقيب، أن وحدة مكافحة ‏الإرهاب التابعة للإدارة، قتلت انتحارياً كان يرتدي لباساً عسكريًا وحزامًا ناسفًا قبل وصوله إلى حاجز أمني.‏

وقال النقيب في تصريح له اليوم إن إدارة الأمن في عدن حصلت على معلومات دقيقة مكنت شرطة مكافحة الإرهاب من تتبع ‏ورصد تحركات الإنتحاري، مضيفا أن الشرطة أطلقت الرصاص على الإنتحاري قبل وصوله ‏إلى حاجز التفتيش.

وأضاف أن : “خبراء المتفجرات قاموا لاحقا بإبطال مفعول الحزام الناسف الذي ‏كان يرتديه الانتحاري، لافتاً الانتباه في موضوع آخر أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن ‏عدن نجحت في تفكيك عبوة ناسفة زرعت بالقرب من منشأة حجيف النفطية الخميس الماضي”.‏