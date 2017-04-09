طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

يتوقع لطقس اليوم أن يكون مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة مع وجود نشاط نسبي في الرياح السطحية على الأجزاء الواقعة شرق المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شرق المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.