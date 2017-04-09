القتل تعزيراً في 3 مهربي هيروين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة جناة بمحافظة جدة، لقيامهم بتهريب كميات من الهيروين المخدر داخل أحشائهم.

وقالت الوزارة في بيان :”بفضل من الله تم القبض على كل من: محمد أشرف شافي محمد، ومحمد عارف محمد عنايت، ومحمد أفضل أصغر علي (باكستانيي الجنسية)، عند قيامهم بتهريب كميات من الهيروين المخدر داخل أحشائهم.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيراً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل في الجناة، في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة”.

وأكدت الوزارة أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.