إحبط تهريب ٢٧٣ كيلوجرام حشيش

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان خلال الفترة من ٤-١١/ ١٤٣٨/٧هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي إن رجال حرس الحدود بالمنطقة تمكنوا من رصد أشخاص حاولوا الدخول إلى الحدود السعودية عبر مسؤوليات المنطقة، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة، مما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية الأثيوبية، وشخص من الجنسية اليمنية.

وكان مجموع ما قبض عليه ٢٧٣ كيلوجرام واثنين جرام من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد العقيد الحربي أن رجال حرس الحدود سيتصدون لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.