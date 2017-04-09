13 قتيلاً و25 مصابًا في تفجير كنيسة بطنطا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن سقوط 13 قتيلاً و25 مصابًا حتى الآن، في حادث التفجير الذي وقع اليوم في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا التابعة محافظة الغربية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ومنها مستشفى طنطا الجامعي، مشيرًا إلى تواجد 26 سيارة إسعاف بمحيط الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بالغربية، حالة الطوارئ بجميع أقسام الاستقبال بمستشفيات المحافظة، لنقل وفحص مصابي الحادث وعلاجهم.