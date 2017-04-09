“التجارة” تدعو الشركات إلى سرعة تعديل أنظمتها

دعت وزارة التجارة والاستثمار جميع الشركات إلى سرعة اتخاذ الاجراءات النظامية لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وتعديل عقود التأسيس لبقية أنواع الشركات بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد قبل تاريخ 25/7/1438هـ الموافق22/04/2017م.

وأوضحت الوزارة أن آلية التعديل تتم عبر نظام الجمعيات الالكتروني للشركات المساهمة ونظام قرارات الشركاء لبقية أنواع الشركات وذلك عبر بوابة أعمال aamal.sa على الموقع الالكتروني للوزارة.

تجدر الاشارة الى أن نظام الشركات الجديد عزز مبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.

وقد قامت الوزارة بتذليل الصعوبات في إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بإشهار عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة، وذلك لهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري.