إتلاف مواد غذائية فاسدة في رأس تنورة

اتلفت بلدية محافظة رأس تنورة مواد غذائية مكشوفة لمحل تعرض لحادث حريق وبأعمال رقابية عامة بكافة المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر إبراهيم السبيعي أن البلدية قامت مؤخرا بإتلاف مواد غذائية مكشوفة لمحل قد تعرض لحادث حريق بعد بلاغ من الدفاع المدني.

وأضاف السبيعي كما قامت البلدية بأعمال الرقابة العامة بالمحافظة وبجولات رقابية تفتيشية عامة على المراكز والمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

ودعت بلدية محافظة رأس تنورة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940.