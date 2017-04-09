الأسهم المحلية تغلق منخفضة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 16.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7058.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية، والاتحاد التجاري، والجماعي, والغاز، وعناية الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات نادك، والإنماء، والجوف، وأسمنت ينبع، وإكسترا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.88% و 2.32%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والجماعي، والجزيرة ريت، ودار الأركان، ونادك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، نادك، والجزيرة ريت، الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 55.43 نقطة ليقفل عند مستوى 4905.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 436 صفقات.