عايض بن مساعد
وزارة (المليارات): العبرة بالمخرجات..!
سعيد وهاس
كآبة الحال
الراشد لـ الشرق: ثلاثية الخليج بداية عودة الاتفاق…
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لسانك حصانك
زلّة رجلل ولا زلّت لسان .
من لم يَمُتْ بسيفه مات بطلقه من مسدس لسانه .
كاريكاتير
مداولات
عبقرية الإنجاز لدى وزارة الداخلية
عبدالرحمن الواصل
شُهْرَةٌ بِأسالِيْبَ شَّاذَّةٍ وَمُسْتَهْجَنَةٍ اسْتِفْزَازٌ…
صحيفة الشرق - العدد 1954 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1954 - نسخة جدة
صحيفة الشرق - العدد 1954 - نسخة الرياض
13 مصوراً يتساءلون في «هل تثق بي؟»
لسانك حصانك
زلّة رجلل ولا زلّت لسان .
من لم يَمُتْ بسيفه مات بطلقه من مسدس لسانه .