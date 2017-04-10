مازال الحديث موصولا لصاحبي المُكتئب الذي أُخبر أن لديه «عُسر مزاج» وأن رصيده البنكي قد أصبح «صفرا»، وأن حياته تخلو من أي مُتعة «سوء جودة حياة»، يقول استدركت من أمري خيرا، وقلت لعلني أستطيع مُساعدة نفسي إما «بالتعايش السلمي» مع «عُسر المزاج» أو للبحث «ثانية» عن مسار علاجي أكثر فعالية، يقول عُدت لبنك «طفولتي» فوجدته عبارة عن تراكمات من الخبرات السابقة السيئة، تفحصت ذاتي وقد نقش عليها المُجتمع ما أراد وفقا لما يراه وليس ما أحتاجه، تم تسليحي بقوة لا تخدمني وبعتاد لا يلزمني، غُرس «في» أهمية الآخر والسعي لإرضائه على حساب نفسي، بل تجاوز الأمر للنظر لذاتي وتقدير احتياجها وتحقيق مُتطلباتها وتفعيلها بعيون الآخرين وليس بعيني، فعلمت أنني أعيش «لغيري» وليس «لذاتي»، رأيت أن هناك «دمى بشرية» عليّ السير خلفها القدة بالقدة كقدوة «Models»، أدركت أن هناك صراعاً داخلياً بين ما يُمليه عليّ «هواي» ومُتطلبات «ضميري الأعلى»، لا أستطيع حل ذاك الصراع، فإن غلب «الهوى» عذبني «الضمير الأعلى» وإن حكم «الضمير الأعلى» فأنا بشر أُصيب وأُخطئ، علمت أن الحياة عبارة عن أحداث «تترى» ليس لي يد فيها، وإن استجاباتي لتلك الأحداث مرهونة بقراءتي «تفسيراتي المُنبثقة من خبراتي السابقة» لها، وليس للأحداث «ذاتها» حتى وإن كانت مُؤلمة، فردود أفعالي دائما تتجاوز تلك الأحداث بكثير، علمت أنني لست الوحيد في هذا الكون، هناك من يُشاطرني العيش فيه، وكوننا لسنا مُتطابقين، فإن الاختلاف هو السمة، من هنا فإن الصراع من أجل البقاء هو السائد، والصراع يُفضى لمعاناة إن لم «يُحل» سلمياً، اكتشفت أن الحياة «مهارة» وليست «مُعادلة رياضية»، وبالتالي كان يجب عليّ أن أتعلم مهاراتها المُختلفة، أيقنت أن من يفعل نفس الأشياء «الأخطاء» فسيحصل على نفس النتائج «المُؤلمة»، وأن من يختار الحياة «الهامشية» فعليه أن يقبل بما وراء الخط، لا حياة بأمانٍ، ولن تُجدي أحلام اليقظة نفعا في صُنع واقع، وفي النهاية عرفت أنني مُغادر «الدنيا» وليس معي «مُؤنة الرحيل والبقاء الأبدي» إلا بما قد تزودت به، وميزة هذا «الزاد» أنه مُتاح للجميع، وليس من متطلباته السلطة ولا والوظيفة ولا الشهادة ولا المال ولا الجاه، إنما من وفقه الله له، هُنا أيقنت أن للكآبة «آلية» يجب فهمها للتخلص منها.

للحديث بقية.