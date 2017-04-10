«منصورة الأحساء» تزف 28 عريساً وعروساً

احتفلت بلدة المنصورة ضمن مهرجانات الزواجات الجماعية في الأحساء بزفاف 28 عريساً وعروساً، بحضور أكثر من 5500 من المدعوين من البلدة، وأهالي الأحساء، وعمدة المنصورة، وآباء المتزوجين، وأعضاء المؤسسات الاجتماعية في المنصورة، ومشاركة أكثر من 200 متطوع.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ومشهد تمثيلي فكاهي يتناول قضايا تهم المجتمع، ثم فقرة ممزوجة مع المشهد التمثيلي قدمها المرشد الأسري أحمد الوباري بالتعاون مع ممثلي المسرح.

وهنأ رئيس المهرجان جواد الشايب، العرسان وأسرهم، داعياً الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة، مقدماً شكره وتقديره لكل من أسهم ودعم وشارك في إنجاح المهرجان من الجهات الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، وأهل منصورة الخير والعطاء قاطبة، وأعلن بعدها انطلاق الزفة الجماعية للفرسان بالأهازيج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)