احتفلت بلدة المنصورة ضمن مهرجانات الزواجات الجماعية في الأحساء بزفاف 28 عريساً وعروساً، بحضور أكثر من 5500 من المدعوين من البلدة، وأهالي الأحساء، وعمدة المنصورة، وآباء المتزوجين، وأعضاء المؤسسات الاجتماعية في المنصورة، ومشاركة أكثر من 200 متطوع.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ومشهد تمثيلي فكاهي يتناول قضايا تهم المجتمع، ثم فقرة ممزوجة مع المشهد التمثيلي قدمها المرشد الأسري أحمد الوباري بالتعاون مع ممثلي المسرح.
وهنأ رئيس المهرجان جواد الشايب، العرسان وأسرهم، داعياً الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة، مقدماً شكره وتقديره لكل من أسهم ودعم وشارك في إنجاح المهرجان من الجهات الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، وأهل منصورة الخير والعطاء قاطبة، وأعلن بعدها انطلاق الزفة الجماعية للفرسان بالأهازيج.
«منصورة الأحساء» تزف 28 عريساً وعروساً
احتفلت بلدة المنصورة ضمن مهرجانات الزواجات الجماعية في الأحساء بزفاف 28 عريساً وعروساً، بحضور أكثر من 5500 من المدعوين من البلدة، وأهالي الأحساء، وعمدة المنصورة، وآباء المتزوجين، وأعضاء المؤسسات الاجتماعية في المنصورة، ومشاركة أكثر من 200 متطوع.
Profile cancel
-
بعد 3 سنوات من التقاضي .. فتاتا الأحساء لم تُصوّرا زميلات المدرسة
-
-
-
-
-
-
الراشد لـ الشرق: ثلاثية الخليج بداية عودة الاتفاق إلى المسار…
-
-
المعارك تشتد في نهم .. وتعزيزات عسكرية ضخمة تصل الجبهة شرق صنعاء
-
-
بعد 3 سنوات من التقاضي .. فتاتا الأحساء لم تُصوّرا زميلات المدرسة
-
-
-
-
-
-
-
القوات الجوية السعودية والسودانية تختتمان تمرين «الدرع الأزرق1»
-
-
-
-
-
-
-
شكراً للجنة الزواج الجماعي التي نظمت هذا الحفل البهيج