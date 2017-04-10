نفذ مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في تعليم الأحساء، مؤخراً، لقاء ترفيهياً بالتعاون مع نادي الحي في مدرسة الإمام الترمذي.
واشتمل اليوم على عدد من البرامج والفعاليات التي رسمت البهجة والسرور على محيا الطلاب.
وشارك الطلاب في فعاليات الألعاب المائية والترفيهية المصاحبة، بحضور مدير مكتب وفاء فارس الدعيلج، ومدير النادي عبدالرؤوف بوعبيد، وتم في ختام اللقاء توزيع الهدايا للطلاب.
لقاء ترفيهي لأبناء الشهداء في «تعليم الأحساء»
نفذ مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في تعليم الأحساء، مؤخراً، لقاء ترفيهياً بالتعاون مع نادي الحي في مدرسة الإمام الترمذي.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)
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