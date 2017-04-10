11.8 مليون فرد يسجلون في «حساب المواطن»

أوضحت إحصائية برنامج حساب المواطن أن مجموع المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج بلغ 11.841.969 فرداً، للطلبات مكتملة التسجيل، منذ انطلاق التسجيل في البرنامج في الأول من فبراير حتى أمس، مبينة أن مجموع المسجلين في حسابات مستقلة بلغ نحو 3.430.698 مسجلاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 8.411.271 فرداً.

وفي تفاصيل الإحصائية، بلغ عدد أرباب الأسر السعوديين المسجلين والتابعين لهم نحو 8.637.851 فرداً، وبلغ عدد حاملي بطاقة التنقل المسجلين من أرباب أسر وتابعين لهم وأفراد مستقلين 8.417 فرداً، كما بلغ عدد المواطنات المتزوجات من غير سعودي المسجلات في البرنامج والتابعين لهن 30.554 فرداً، وبلغ عدد المواطنين مستقلي السكن 687.906 أفراد، فيما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم المسجلين في البرنامج 2.477.241 فرداً، جرى تسجيلهم تلقائياً قبل انطلاق مرحلة التسجيل التي انطلقت 1 فبراير.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)