«الحملة السعودية» توزع 906 حقائب مدرسية على الطلبة السوريين في لبنان

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع الحقائب المدرسية والمواد القرطاسية على أبناء الأشقاء السوريين في لبنان؛ حيث بلغ العدد الإجمالي لما تم توزيعه من الحقائب في كل من مناطق بيروت وعرمون وبعبدا وبيت مروى عدد 906 حقائب تحتوي على المواد القرطاسية التي يحتاجها الطالب من خلال برنامج الحملة الوطنية السعودية «شقيقي بالعلم نعمرها».

وأوضح مدير مكتب الحملة السعودية في لبنان وليد الجلال أن مكتب الحملة يسعى جاهداً لتأمين معظم الطلاب والطالبات من أبناء الأشقاء السوريين في لبنان بالحقائب المدرسية والمواد القرطاسية، وذلك ضمن برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها» الذي تطلقه الحملة الوطنية السعودية لمكافحة الأمية، وتشجيع الطلبة السوريين على الاجتهاد وطلب العلم.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تهتم بشكل كبير بالجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين، وذلك بهدف توفير الرعاية لهم في هذا المجال؛ لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسره وتعتبر سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى التثقيفي والاجتماعي والمعيشي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق بإذن الله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)