مركز إسعاف في خيبر الجنوب

افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة عسير محمد الشهري، أمس، مركز إسعاف خيبر الجنوب، بحضور رئيس مركز خيبر الجنوب فهد السريعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة عسير محمد الشهري، أن افتتاح المركز يأتي بتوجيه من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، مبيناً أنه تم تجهيز المركز بالمواد الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف والطاقم الإسعافي، لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة، لأهالي خَيْبَر الجنوب والقرى المجاورة وتغطية الطرقات الموصلة لها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (998).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)