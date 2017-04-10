افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة عسير محمد الشهري، أمس، مركز إسعاف خيبر الجنوب، بحضور رئيس مركز خيبر الجنوب فهد السريعي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة عسير محمد الشهري، أن افتتاح المركز يأتي بتوجيه من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، مبيناً أنه تم تجهيز المركز بالمواد الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف والطاقم الإسعافي، لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة، لأهالي خَيْبَر الجنوب والقرى المجاورة وتغطية الطرقات الموصلة لها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (998).
مركز إسعاف في خيبر الجنوب
افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة عسير محمد الشهري، أمس، مركز إسعاف خيبر الجنوب، بحضور رئيس مركز خيبر الجنوب فهد السريعي.
-
بعد 3 سنوات من التقاضي .. فتاتا الأحساء لم تُصوّرا زميلات المدرسة
-
-
-
-
الراشد لـ الشرق: ثلاثية الخليج بداية عودة الاتفاق إلى المسار…
-
-
-
القوات الجوية السعودية والسودانية تختتمان تمرين «الدرع الأزرق1»
-
-
-
بعد 3 سنوات من التقاضي .. فتاتا الأحساء لم تُصوّرا زميلات المدرسة
-
-
-
-
القوات الجوية السعودية والسودانية تختتمان تمرين «الدرع الأزرق1»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Profile