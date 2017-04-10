أمير الباحة: عمل الأمانة والبلديات يتطلب متابعة دقيقة

وصف أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، عمل الأمانة والبلديات بأنه تراكمي ويتطلب متابعة دقيقة وسلسلة إجراءات متتالية للعمل على الحفاظ على المكتسبات القائمة والحرص على إيجاد مكتسبات جديدة في ظل الدعم غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى ما تتميز به الباحة من خصوصية سياحية في ظل ما حباها الله من جمال في الطبيعة واعتدال أجوائها، حيث يتطلب العمل على إيجاد صناعة سياحية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، أمس، اجتماع رؤساء بلديات المحافظات بحضور أمين المنطقة الدكتور علي السواط. وناقش أمير الباحة والمجتمعون إيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة، واحتياجات الطرق الرئيسة في المنطقة من سفلتة وإنارة وتهيئة والاهتمام بالنواحي الجمالية واللوحات الإرشادية، وكذلك الطرق المؤدية إلى مداخل الغابات والمتنزهات، وإنهاء المرحلة الأولى من مشروع القرية التراثية، وتكثيف المراقبة الميدانية على الأراضي والمنشآت وحمايتها من التعدي. وأكد الاجتماع أهمية الارتقاء بالأداء والإنجاز على مستوى الأمانة والبلديات، والحرص على خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات واختصارها وتقديم المبادرات التطويرية، ودعم البلديات الناشئة في المنطقة، واستكمال الأعمال التي تقوم بها الأمانة في مدخل مدينة الباحة، إلى جانب أهمية تحديد وتجهيز مواقع إقامة الفعاليات لمهرجان الصيف لعام 1438 على مستوى مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة «بلجرشى، المندق، القرى، العقيق، بني حسن»، وذلك تمهيداً لتسليمها للشركات المشغلة والمنظمة للفعاليات. وحث الاجتماع على الاستمرار في دعم وتعزيز أعمال النظافة في مدينة الباحة ومحافظاتها، والبدء في صيانة الحدائق والمتنزهات ودعمها بالخدمات المطلوبة، والعمل على زيادة رقعة المسطحات الخضراء، وتعزيز مراقبة المطاعم والمطابخ والبوفيهات والأسواق الشعبية، وزيادة اللوحات الدعائية التابعة لأمانة المنطقة في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والمرافق العامة كمرحلة أولى، والتسويق الإعلامي للسياحة داخل المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)