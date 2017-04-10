القوات الجوية السعودية والسودانية تختتمان تمرين «الدرع الأزرق1»

الخرطوم -واس البشير: التدريب يردع الأعداء الطامعين.. ومؤشر لعافية العلاقات بين السودان والمملكة

بحضور الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، اختتمت في قاعدة الشهيد الفريق طيار عوض خلف الله الجوية بمدينة مروي بجمهورية السودان الشقيقة أمس، مناورات التمرين الجوي السعودي السوداني المشترك «الدرع الأزرق1» بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية السودانية، بحضور قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم الأستاذ علي بن حسن جعفر وعدد من كبار ضباط القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من كبار الشخصيات في جمهورية السودان .

وشارك في المناورات من الجانب السوداني مجموعة من طائرات ميج 29 وسوخوي 24 وسوخوي 25، بينما شارك سلاح الجو السعودي بمقاتلات من طراز وإف 15 سي وتايفون وطائرات (الهوك). وبدأ حفل تمرين (الدرع الأزرق1) بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك انطلق العرض الجوي بمشاركة فريق (الصقور السعودية) ثم ألقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي، كلمه نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله -. وعبر اللواء العتيبي عن تقدير حكومة المملكة للتعاون المشترك بين البلدين، في المجالين العسكري والأمني وكافة المجالات التنموية والاقتصادية خاصة المشاركة الفعالة للقوات السودانية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل. وقدم شكره لرئيس جمهورية السودان الشقيقة لرعايته حفل ختام تمرين»الدرع الأزرق1» مهنئاً المشاركين في التمرين من القادة والضباط وضباط الصف على نجاح التمرين حيث استطاعوا من خلاله ترسيخ قيم التعاون والتعاضد والإخاء بين البلدين الشقيقين وأن يديم على أمتينا العربية والإسلامية الأمن والرخاء إنه سميع مجيب.

بعد ذلك ألقى رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر أحمد البشير كلمة في حفل ختام المناورات قال فيها: إن هذا التدريب المشترك يردع الأعداء الطامعين في السيطرة على موارد أمتنا، وإن أمن السودان لا ينفصل عن أمتنا.. هذا نموذج نقدمه لأمتنا العربية، ونتمنى أن تنهض للعمل الجماعي، لمواجهة الأخطار.

وأضاف: ما كان للسودان أن يقف موقفا سلبيا تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، بل كان حاضرا بالمواقف القوية الشجاعة، والمشاركة النوعية الفاعلة، يقدم جهده وفكره وماله ودمه في سبيل ذلك.. وجاءت مشاركتنا في عملية عاصفة الحزم، ومن بعد في عملية إعادة الأمل تأكيدا لمواقفنا الثابتة المبدئية، ووفاء بالتزاماتنا الأخلاقية والسياسية. ولفت إلى أن التدريب يعد مؤشرا لعافية العلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان والمملكة العربية السعودية، كما يؤكد أهمية التعاون وتبادل الخبرات، لبناء قاعدة صلبة لتوحيد المفاهيم من أجل التضامن والعمل العربي المشترك. وفي ختام الحفل منح الرئيس البشير، قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف وعددًا من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية وسام النيلين من الطبقة الأولى، علاوة على منح عدد من الضباط السعوديين المشاركين في المناورات وسام الجدارة.

تلا ذلك تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

1022817.jpg العرض الجوي انطلق بمشاركة فريق (الصقور السعودية ) 1022818.jpg الرئيس السوداني متابعاً العروض الجوية 1022828.jpg ..ويمنح عددا من الضباط السعوديين المشاركين في المناورات وسام الجدارة 1022834.jpg ..ويمنح قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف وعددًا من ضباط القوات المسلحة وسام النيلين 1022827.jpg ..ويمنح عددا من الضباط السعوديين المشاركين في المناورات وسام الجدارة 1022824.jpg ويصافح قادة القوات الجوية السودانية 1022816.jpg 1022815.jpg جانب من التدريب المشترك 1022829.jpg صورة تذكارية للمشاركين في “الدرع الأزرق1”

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٣) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)