200 طالب وطالبة في «أتألق» بمدارس نجران

نجران ـ الشرق

انطلقت في مدينة نجران، أمس، فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج «أتألق»، ضمن مبادرة «إثراء»، التي تنفذها شركة أرامكو ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الثالثة 100 طالب في مدرسة أحد المتوسطة، و100 طالبة في الثانوية السابعة للبنات، بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال تطبيق الأساليب العلمية، وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على تحقيق التأمل العلمي، ونشر ثقافة التعلم بالممارسة والاكتشاف من خلال تجارب علمية يقوم بها الطلاب في أجواء تفاعلية وتطبيقية ممتعة لتحفيز عقولهم نحو الابتكار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)