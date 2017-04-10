بلدية رأس تنورة تتلف مواد غذائية مكشوفة

الدمام ـ الشرق

أتلفت بلدية رأس تنورة، مواد غذائية مكشوفة لمحل تعرض لحادث حريق ونفذت أعمالاً رقابية عامة في كافة المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر السبيعي أن البلدية قامت مؤخراً بإتلاف مواد غذائية مكشوفة لمحل تعرض لحادث حريق بعد بلاغ من الدفاع المدني، مبيناً أنها نفذت أعمال رقابة عامة في المحافظة وجولات رقابية تفتيشية عامة على المراكز والمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

ودعت بلدية رأس تنورة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة (940) التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مبيناً أنها طورت خدمة (940)، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة إلى مركز البلاغات والطوارئ في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج «بلاغاتي» على الأجهزة الذكية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)