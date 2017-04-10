«مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشِّن حملة استجابة عاجلة لأهالي «خان شيخون»

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للوقوف مع الأشقاء السوريين في محنتهم، دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة إغاثية عاجلة للأشقاء في مدينة خان شيخون المنكوبة.

وأوضح المتحدث الرسمي المكلف لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أنه استمراراً للمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للأشقاء في سوريا انطلقت مساء أمس الأول شاحنات تحمل سلالاً غذائية عبر منفذ باب الهوى التركي إلى منطقة ريف إدلب الجنوبي، تلبية لاحتياجات الأهالي في مدينة خان شيخون المنكوبة، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة يتجاوز 5200 أسرة، وأن السلة الغذائية الواحدة تزن نحو 75 كيلوجراماً، تكفي أسرة مكونة من 6 أفراد لمدة شهر كامل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإغاثة الأشقاء في سوريا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)