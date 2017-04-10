بعد 3 سنوات تخللها كثير من المرافعات والدعاوى، برأت محكمة العيون العامة بالأحساء فتاتين من تهمة تصوير زميلاتهما في الحرم المدرسي.

وقال الوكيل الشرعي للفتاتين الدكتور محمد الخالدي إن محكمة العيون العامة بالأحساء قضت ببراءة الفتاتين من التهمة المنسوبة لهما، وذلك من خلال النظر فيما تم ضبطه من أقوال المحامين في الرد على ما جاء في قرار الاتهام المقدم من المدعي العام ضد الفتاتين، مبيناً أنه ثبت بشهادة الشهود وأقوال المدعين أنفسهم عدم مشاهدتهم أي صور لهم في مواقع التواصل، لذا قرر قاضي محكمة العيون بعدم ثبوت ما ادعى به المدعي العام ضد الفتاتين، وذلك لعدم وجود تصوير، كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية اختلاف البصمة، وأضاف «قرر وكيلا المدعى عليهما قبول الحكم، وقرر المدعي العام عدم القناعة باللائحة المقدمة، وتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قرارها بتأييد الحكم وبراءة الفتاتين».

يذكر أن الحكم النهائي في القضية التي استمرت ثلاث سنوات يأتي بعد أن تخللها كثير من المرافعات والدعاوى التي رفعت وثبت بطلانها، مما يضع حق رد الاعتبار متاح لكل من تضرر من هذه الدعوى حسب القنوات الشرعية والإدارية.

وكانت «الشرق» نشرت في عددها رقم (857) الصادر بتاريخ 9/4/2014م القضية بعنوان «خمسون جلدة لفتاتين صورتا زميلاتهما في حرم مدرسي بالأحساء».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)