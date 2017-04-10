«تقنية بنات الأحساء» تبدأ التسجيل في برامج التدريب المجتمعي

بدأت الكلية التقنية للبنات في الأحساء، استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي وذلك من خلال البوابة الإلكترونية: https://ctc.tvtc.gov.sa، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.

ويقام البرنامج انطلاقاً من دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، حيث سيتم تقديم هذه البرامج التدريبية في الكلية التقنية بالأحساء بمرحلتها الأولى في مجالي «صيانة الحاسب الآلي، والتجميل»، ويتاح التسجيل فيه لأفراد المجتمع، وستبدأ الدورات التدريبية للمرحلة الأولى الأحد 19 رجب الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع، كما سيوفر الموقع الإلكتروني كل المعلومات حول البرامج التدريبية والمهارات المتعلقة بها.

يذكر أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بها، وذلك لمدة أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)