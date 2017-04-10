14 طالباً وطالبةً يمثلون الشرقية في «تحدي القراءة العربي»

تصدر 10 طلاب و10 طالبات المراكز العشرة الأولى على مستوى المنطقة الشرقية في تصفيات مسابقة تحدي «القراءة العربي».

وذكر منسقا مشروع تحدي القراءة العربي بتعليم الشرقية أحمد حكيم، وعائشة الطويرقي، أن المسابقة مرت بسلسلة من الإجراءات من بينها تصفيات مرحلة المدارس ومكاتب التعليم، وشارك فيها نخبة من المحكمين والمحكمات من مشرفين بتعليم الشرقية، تمخض عنها ترشيح أفضل 8 متأهلين و6 متأهلات من العشرة الأوائل لتمثيل المنطقة الشرقية للمشاركة في تصفيات المسابقة على مستوى الوزارة في الرياض، وذلك وصولاً إلى مرحلة ترشيح من يمثل المملكة في التحدي لمرحلته الأخيرة على مستوى الوطن العربي التي تقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرا أن المسابقة انطلقت في سبتمبر الماضي وتدرج فيها الطلاب المشاركون عبر 5 مراحل، وتتضمن كل مرحلة قراءة 10 كتب يتم تلخيصها في «جوازات التحدي» التي تم توزيعها على المدارس منذ وقت مبكر، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة.

من جهته، هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، العشرة الأوائل على مستوى المنطقة في تصفيات مسابقة تحدي «القراءة العربي»، والمتأهلين والمتأهلات لتمثيل المنطقة في تصفيات المسابقة على مستوى الوزارة، متطلعاً إلى رفع علم المملكة عالياً بين مصاف الدول المشاركة.

إلى ذلك، أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية لقطاع البنات بتعليم الشرقية فاطمة الفهيد أن مشروع تحدي القراءة يشكل تحدياً حقيقياً مع الذات قبل كل شيء بإتمام قراءة 50 كتاباً فهماً وتحليلاً، متطلعة إلى الصدارة على منصة التتويج.

يذكر أن مسابقة «تحدي القراءة العربي» هو أكبر مشروع عربي أطلقه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠٤-٢٠١٧)